VI Тюменский экспортный форум: развитие креативного предпринимательства и экспортные возможности

VI Тюменский экспортный форум был посвящен развитию креативного предпринимательства и продвижению креативных продуктов на экспорт. Вопросы креативного экспорта на четырех площадках форума обсуждали более 500 участников из Тюменской области, Югры, Москвы, Республик Беларусь и Казахстан. Об этом сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Организаторами форума выступили Центр поддержки экспорта Инвестиционного агентства, Торгово-промышленная палата региона при поддержке Правительства Тюменской области. Соорганизатором ТЭФ-2024 стало АНО «Тюменское агентство развития креативных индустрий».

Участников ждала насыщенная деловая программа, ряд тематических сессий, посвященных брендингу, кино, моде и господдержке экспорта креативных продуктов. В неофициальной части форума гости могли пообщаться с ИИ по вопросам экспорта, совершить виртуальный тур по Тобольску, увидеть инсталляцию тюменского махрового ковра, посетить выставку изделий местных дизайнеров. На пленарной сессии «Креативный экспорт – это легко!» говорили об экспортном потенциале Тюменской области, с акцентом на быстрорастущие креативные индустрии.

«Еще в 2020 году регион сделал ставку на креативные индустрии в своей инвестиционной стратегии, закладывая данное направление как одно из стратегических. Здесь мы видим кластерное взаимодействие, ведь многие креативные продукты возникают на стыке отраслей, и кластерный подход в дальнейшем, говоря об экспорте, позволит выезжать и представлять не одну компанию, а в целом креативные возможности региона», – отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

В рамках мероприятия были заключены соглашение и экспортный контракт. Форум завершился премьерным кинопоказом серий документально-игрового сериала «Тюмень-Северный край».