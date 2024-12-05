Чемпионат «Профессионалы»: сборная Тюменской области – 4 золота и 21 медаль

Сборная Тюменской области завоевала 25 медалей по итогам чемпионатного цикла по профессиональному мастерству «Профессионалы». В копилке тюменцев 4 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей. Об этом сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

По результатам итоговых (межрегиональных) соревнований, которые прошли в июне-июле текущего года, у тюменских участников 17 медалей. Еще 8 медалей команда Тюменской области завоевала в финале Национального чемпионата, который прошел в Санкт-Петербурге с 26 по 30 ноября.

Финал принес Тюменской области 5 серебряных и 3 бронзовых награды. 4 медали заработал основной состав сборной: 1 серебряная и 3 бронзовых. 4 серебряных медали команда завоевала в рамках индустриального зачета.

На торжественном награждении победителей, состоявшемся 30 ноября в Санкт-Петербурге, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов обратил внимание на то, что количество компетенций в финале чемпионата увеличилось: в 2023 году их было порядка 35, в этом – уже более 55. Выросло и число участников финала – на соревнования собрались более 900 конкурсантов из 89 регионов России.

Напомним, что Тюменскую область в финале чемпионата «Профессионалы» представляли 18 конкурсантов.