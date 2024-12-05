В Тюменской области принят бюджет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Как заявил глава региона Александр Моор, принятый бюджет сбалансирован и позволяет поступательно двигаться по пути социально-экономического развития, повышая качество жизни тюменцев.

В 2025 году доходы Тюменской области должны составить более 270,3 миллиарда рублей, расходы – свыше 311,6 миллиарда рублей. Порядка 41 миллиарда рублей составит запланированный дефицит бюджета.

«Источником покрытия дефицита в основном являются остатки средств областного бюджета, которые переходят с предыдущего года, а также кредиты. Мы предусматриваем такую возможность уже не первый год, но нам каждый раз удается не прибегать к заимствованиям. При этом надеемся, что наша экономика, которая сегодня себя неплохо чувствует, обеспечит дополнительные доходы. Для нас очень важно в полном объеме решить все задачи, которые мы вместе с депутатами заложили в областном бюджете на следующий год», – прокомментировал губернатор.

Такие сферы, как образование, здравоохранение, культура, спорт, выполнение социальных обязательств, будут профинансированы полностью на сто процентов, подчеркнул Александр Моор. В бюджете Тюменской области заложены средства на строительство, развитие транспортной и дорожной инфраструктуры, поддержку промышленности и агропромышленного комплекса. Продлены все действующие меры поддержки бизнеса, которые должны обеспечить сохранение положительной динамики развития экономики региона.

«Принятый бюджет Тюменской области на 2025 год сбалансирован. Самое главное, что он по-прежнему социально ориентирован – почти две трети расходов носят социальный характер», – отметил глава региона.