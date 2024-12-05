Тюменская область: итоги реализации проекта «Цифровые технологии» за 2024 год

Итоги реализации регионального проекта Тюменской области «Цифровые технологии» за 2024 год обсудили на заседании рабочей группы. Во встрече приняли участие представители исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, образовательных организаций, операторов связи и ИТ-компаний. Об этом сообщает департамент информатизации Тюменской области.

В текущем году в регионе был создан сервис для записи на прием к врачу, идентифицирующий человека по номеру телефона, что позволило сократить время диалога с виртуальным помощником с 4,5 до 3 минут. Осуществлять маршрутизацию вызовов в соответствии с определенной тематикой помогает запущенный новый функциональный модуль «Единая региональная справочная служба».

Развитию диалоговой нейросетевой системы было уделено особое внимание, ведь сегодня без перевода на оператора обрабатывается 60% вызовов. Каждый месяц за помощью к виртуальному консультанту поступает более 80 тыс. обращений.

Участники заседания обсудили итоги реализации дорожной карты по созданию условий для формирования в Тюменской области отраслевого направления «Нейротехнологии и искусственный интеллект». Все показатели уже достигнуты, часть из них перевыполнена, отметили на заседании. В рамках реализации дорожной карты был актуализирован сервис «ИТ-навигатор» Тюменской области. В разделе «Каталог ИТ-решений» размещено 47 решений.

На 2024 год по региональному проекту «Цифровые технологии» было запланировано достижение трех результатов и 14 контрольных точек. Все они будут достигнуты к концу 2024 года, сообщает департамент информатизации Тюменской области.