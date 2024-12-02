АО «Транснефть – Сибирь» организовало ознакомительные экскурсии для школьников

АО «Транснефть – Сибирь» организовало ознакомительные экскурсии на производственные объекты и занятия по профессиональной ориентации для школьников. Цель – содействие учащимся в выборе будущей профессии и формирование перспективного кадрового резерва предприятия.

Для детей работников аппарата управления провели экскурсию по территориальному диспетчерскому пункту «Тюмень». Они увидели, как в режиме реального времени осуществляется управление и контроль работы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, как функционирует централизованная система противоаварийной автоматики, как обустроено рабочее место диспетчеров.

«Дети очень любознательные, задавали много вопросов, интересовались, как работают нефтеперекачивающие станции, как осуществляется движение нефти по трубопроводам, кто за этим следит. Мы им показали, где работают их родители. И, конечно, они смогли сами попробовать на специальном тренажере диспетчера отработать действия по запуску насосных агрегатов на НПС и остановке технологического участка при возникновении нештатной ситуации с закрытием задвижек на линейной части магистрального трубопровода. Это вызвало много эмоций у детей, все хотели поучаствовать», – рассказала главный диспетчер по транспортировке нефтепродуктов АО «Транснефть – Сибирь» Анастасия Кумызова.

«Было очень интересно узнать, где работают диспетчеры, как выглядит их рабочее место, чем они занимаются, как проходит их дежурная смена. Еще запомнил, какие бывают станции, как они обозначаются на диспетчерском пульте управления, что красный – это поломка, зеленый – все хорошо», – поделился участник экскурсии Данил Рассыпнов.

Старшеклассники Сентябрьской среднеобразовательной школы Нефтеюганского района (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) посетили линейную производственно-диспетчерскую станцию «Южный Балык» в рамках профориентационного проекта «Билет в будущее».

После обязательного инструктажа по технике безопасности школьники отправились на обзорную экскурсию по станции. Они ознакомились с работой основного оборудования станции, посетили общее укрытие магистральных насосных агрегатов, операторную, узнали об основных направлениях деятельности персонала, производственной безопасности и охране труда.

Большой интерес у старшеклассников вызвали эколого-аналитическая и химико-аналитическая лаборатории. Здесь им показали, как происходят периодические и приемно-сдаточные испытания, готовятся посуда и растворы для проведения анализов, утилизируется отработанная нефть в конце смены.

Во время обзорной экскурсии работники ЛПДС рассказали ребятам о востребованных профессиях в сфере нефтепроводного транспорта: слесари по ремонту технологических установок, линейные трубопроводчики, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электромонтеры, электрогазосварщики.

Нефтепроводное предприятие ведет системную работу по взаимодействию со школьными учебными заведениями в регионах присутствия и активно сотрудничает в сфере профориентации и подготовки будущих кадров. Помимо профориентационной работы оказывается благотворительная помощь школам. На средства компании в учебных заведениях проводится ремонт, кабинеты точных наук оснащаются современным лабораторным и демонстрационным оборудованием, мебелью, оргтехникой.