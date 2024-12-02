АО «Транснефть – Сибирь» организовало ознакомительные экскурсии для школьников

16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  107,7409   EUR  114,3149  

Новости

  • ​Маткапитал вырастет: выплаты составят 676 тысяч рублей

    ​Маткапитал вырастет: выплаты составят 676 тысяч рублей

    Сегодня в 14:52
    86 0
  • ​Нефтепроводчики проводят профзанятия для школьников

    ​Нефтепроводчики проводят профзанятия для школьников

    Сегодня в 14:50
    90 0
  • В России кофе подорожает на 25%

    В России кофе подорожает на 25%

    Сегодня в 14:08
    123 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#344 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732043074"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1733252383"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=SWE5e9N4jbQ7e/GzLcFxfkRwXJD09ONRL2AKKd5gfiroLc/B9eZLm9h4PEp5epLAH+WP3HRdTjJ08H9QyXQXSaLJV9BAipxgCgVvlAkm2uO9/HUNz22lDU1vTNZNrlpT"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=SWE5e9N4jbQ7e/GzLcFxfkRwXJD09ONRL2AKKd5gfiroLc/B9eZLm9h4PEp5epLAH+WP3HRdTjJ08H9QyXQXSaLJV9BAipxgCgVvlAkm2uO9/HUNz22lDU1vTNZNrlpT"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "153"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "66"
      ["name"]=>
      string(26) "МК ДоктороФ (15)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://vk.com/mkdoctorof"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9d7bf1bf7bafc06ba14f5ce321866cf9.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcM6tgT"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(64) " ООО"МК ДоктороФ" ИНН8602311110 erid:2SDnjcM6tgT"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-20 00:04:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-03 23:59:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "153"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#350 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#344 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732043074"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1733252383"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=SWE5e9N4jbQ7e/GzLcFxfkRwXJD09ONRL2AKKd5gfiroLc/B9eZLm9h4PEp5epLAH+WP3HRdTjJ08H9QyXQXSaLJV9BAipxgCgVvlAkm2uO9/HUNz22lDU1vTNZNrlpT"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=SWE5e9N4jbQ7e/GzLcFxfkRwXJD09ONRL2AKKd5gfiroLc/B9eZLm9h4PEp5epLAH+WP3HRdTjJ08H9QyXQXSaLJV9BAipxgCgVvlAkm2uO9/HUNz22lDU1vTNZNrlpT"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "153"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "66"
      ["name"]=>
      string(26) "МК ДоктороФ (15)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://vk.com/mkdoctorof"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9d7bf1bf7bafc06ba14f5ce321866cf9.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcM6tgT"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(64) " ООО"МК ДоктороФ" ИНН8602311110 erid:2SDnjcM6tgT"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-20 00:04:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-03 23:59:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "153"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#350 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#344 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732043074"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1733252383"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=SWE5e9N4jbQ7e/GzLcFxfkRwXJD09ONRL2AKKd5gfiroLc/B9eZLm9h4PEp5epLAH+WP3HRdTjJ08H9QyXQXSaLJV9BAipxgCgVvlAkm2uO9/HUNz22lDU1vTNZNrlpT"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=SWE5e9N4jbQ7e/GzLcFxfkRwXJD09ONRL2AKKd5gfiroLc/B9eZLm9h4PEp5epLAH+WP3HRdTjJ08H9QyXQXSaLJV9BAipxgCgVvlAkm2uO9/HUNz22lDU1vTNZNrlpT"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "153"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "66"
      ["name"]=>
      string(26) "МК ДоктороФ (15)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://vk.com/mkdoctorof"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9d7bf1bf7bafc06ba14f5ce321866cf9.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcM6tgT"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(64) " ООО"МК ДоктороФ" ИНН8602311110 erid:2SDnjcM6tgT"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-20 00:04:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-03 23:59:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "153"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#350 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    ООО"МК ДоктороФ" ИНН8602311110 erid:2SDnjcM6tgT реклама на siapress.ru
    ООО"МК ДоктороФ" ИНН8602311110 erid:2SDnjcM6tgT реклама на siapress.ru
  • ​Врачи ХМАО спасли пациента с «хрустальной аортой»

    ​Врачи ХМАО спасли пациента с «хрустальной аортой»

    Сегодня в 13:34
    172 0
  • В Сургуте состоялся очередной форум, посвященный безопасности

    В Сургуте состоялся очередной форум, посвященный безопасности

    Сегодня в 13:34
    151 0
  • В Сургуте почти достроили новый парк

    В Сургуте почти достроили новый парк

    Сегодня в 13:31
    174 0
  • ​В Сургуте заливают ледовые катки

    ​В Сургуте заливают ледовые катки

    Сегодня в 12:21
    187 0
  • ​Чем занять себя в пробке: югорчане выбирают шахматы и викторины

    ​Чем занять себя в пробке: югорчане выбирают шахматы и викторины

    Сегодня в 11:36
    209 0
  • ​Никакого праздника: мэрия Нижневартовска оставит горожан в новогоднюю ночь без салюта

    ​Никакого праздника: мэрия Нижневартовска оставит горожан в новогоднюю ночь без салюта

    Сегодня в 10:52
    240 0
  • Под 2,2%: застройщик «ДСК-1» запустил выгодную ипотечную программу для семей с детьми

    Под 2,2%: застройщик «ДСК-1» запустил выгодную ипотечную программу для семей с детьми

    Сегодня в 10:50
    230 0
  • ​В ХМАО при ДТП погибли два человека

    ​В ХМАО при ДТП погибли два человека

    Сегодня в 10:18
    265 0
  • В России запретят навязывание дополнительных услуг при покупке билетов

    В России запретят навязывание дополнительных услуг при покупке билетов

    01 декабря в 17:30
    526 0
  • В Югре открыли движение по первому автозимнику

    В Югре открыли движение по первому автозимнику

    01 декабря в 16:40
    465 0
Больше новостей
Вас волнует подорожание бытовой техники?
Комментировать
0
Больше опросов

​Нефтепроводчики проводят профзанятия для школьников

АО «Транснефть – Сибирь» организовало ознакомительные экскурсии для школьников

​Нефтепроводчики проводят профзанятия для школьников
Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» организовало ознакомительные экскурсии на производственные объекты и занятия по профессиональной ориентации для школьников. Цель – содействие учащимся в выборе будущей профессии и формирование перспективного кадрового резерва предприятия.

Для детей работников аппарата управления провели экскурсию по территориальному диспетчерскому пункту «Тюмень». Они увидели, как в режиме реального времени осуществляется управление и контроль работы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, как функционирует централизованная система противоаварийной автоматики, как обустроено рабочее место диспетчеров.

«Дети очень любознательные, задавали много вопросов, интересовались, как работают нефтеперекачивающие станции, как осуществляется движение нефти по трубопроводам, кто за этим следит. Мы им показали, где работают их родители. И, конечно, они смогли сами попробовать на специальном тренажере диспетчера отработать действия по запуску насосных агрегатов на НПС и остановке технологического участка при возникновении нештатной ситуации с закрытием задвижек на линейной части магистрального трубопровода. Это вызвало много эмоций у детей, все хотели поучаствовать», – рассказала главный диспетчер по транспортировке нефтепродуктов АО «Транснефть – Сибирь» Анастасия Кумызова.

«Было очень интересно узнать, где работают диспетчеры, как выглядит их рабочее место, чем они занимаются, как проходит их дежурная смена. Еще запомнил, какие бывают станции, как они обозначаются на диспетчерском пульте управления, что красный – это поломка, зеленый – все хорошо», – поделился участник экскурсии Данил Рассыпнов.

Старшеклассники Сентябрьской среднеобразовательной школы Нефтеюганского района (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) посетили линейную производственно-диспетчерскую станцию «Южный Балык» в рамках профориентационного проекта «Билет в будущее».

После обязательного инструктажа по технике безопасности школьники отправились на обзорную экскурсию по станции. Они ознакомились с работой основного оборудования станции, посетили общее укрытие магистральных насосных агрегатов, операторную, узнали об основных направлениях деятельности персонала, производственной безопасности и охране труда.

Большой интерес у старшеклассников вызвали эколого-аналитическая и химико-аналитическая лаборатории. Здесь им показали, как происходят периодические и приемно-сдаточные испытания, готовятся посуда и растворы для проведения анализов, утилизируется отработанная нефть в конце смены.

Во время обзорной экскурсии работники ЛПДС рассказали ребятам о востребованных профессиях в сфере нефтепроводного транспорта: слесари по ремонту технологических установок, линейные трубопроводчики, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электромонтеры, электрогазосварщики.

Нефтепроводное предприятие ведет системную работу по взаимодействию со школьными учебными заведениями в регионах присутствия и активно сотрудничает в сфере профориентации и подготовки будущих кадров. Помимо профориентационной работы оказывается благотворительная помощь школам. На средства компании в учебных заведениях проводится ремонт, кабинеты точных наук оснащаются современным лабораторным и демонстрационным оборудованием, мебелью, оргтехникой.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:50, просмотров: 91, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутская спортсменка взяла золото на Всероссийских соревнованиях по плаванию 596
  2. В России запретят навязывание дополнительных услуг при покупке билетов 526
  3. На любой кошелек: самые дешевые и дорогие квартиры в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 514
  4. В Югре открыли движение по первому автозимнику 465
  5. ​Югра - не Швеция, но… 293
  6. ​В ХМАО при ДТП погибли два человека 265
  7. ​В Сургуте временно отключат светофоры на основных перекрестках 243
  8. ​Никакого праздника: мэрия Нижневартовска оставит горожан в новогоднюю ночь без салюта 240
  9. Под 2,2%: застройщик «ДСК-1» запустил выгодную ипотечную программу для семей с детьми 230
  10. ​Чем занять себя в пробке: югорчане выбирают шахматы и викторины 209
  1. Сургутян предупреждают о группе попрошаек с навыками гипноза 2852
  2. ​Какой была Наталья Пархомович? 2263
  3. ​В Сургуте выбрали место для строительства синагоги 2047
  4. «Общественное пространство в месте, где торгуют коврами и самсой»: в Сургуте решили оставить ТЦ «Югра-Молл» 1940
  5. ​В Сургуте растет число брошенных автомобилей 1654
  6. ​В ХМАО ушла из жизни основатель частной клиники Наталья Пархомович 1606
  7. ​Прощание с основательницей самого крупного частного медцентра Сургута пройдет в субботу 1554
  8. ​Пять лет, так много, так мало 1470
  9. ​В Думе Сургута утвердили единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования 1428
  10. ​Михаил Селюков: «Давайте не обманываться – 9 из 10 жителей Югры не связывают свою старость с автономным округом» 1364
  1. ​Цены взлетят: какие продукты и услуги подорожают в России в 2025 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 9393
  2. ​Андрей Филатов: от мэра Сургута до фигуранта уголовного дела // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6810
  3. ​Полвека в нефтяной отрасли 5980
  4. ​В Подмосковье подросток зарубил мать топором после ссоры 5123
  5. ​Юрист о последствиях уголовного дела Филатова: штрафы, срок и перспективы 4069
  6. ​Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин 3574
  7. ​Арест бывшего мэра крупнейшего города неприятен для любого губернатора, но тут есть важное «но» 3465
  8. В Сургуте откроется популярный магазин косметики 3092
  9. ​Жертвами пожара в СОТ «Прибрежный-3» Сургута стали четыре человека, в том числе два ребенка 3083
  10. ​Вершина человеческого счастья 2903

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика