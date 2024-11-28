Тюменская область вошла в число пилотных регионов с высоким научно-технологическим потенциалом

Технологическое развитие и инновации являются приоритетами Тюменской области. Регион стабильно присутствует в топ-15 Национального рейтинга научно-технологического развития субъектов Российской Федерации. Об этом заявил губернатор Александр Моор в послании депутатам областной думы «О положении дел в регионе».

Глава региона привел в пример Тюменскую физико-математическую школу, как одну из лучших школ России по точным наукам, а также техническому и естественнонаучному направлениям. «Благодаря современным лабораториям её ученики осваивают биоинженерию, прототипирование и даже экспериментальную физику. Такие школы составляют фундамент развития науки и технологий», – уверен Александр Моор.

Продолжится и реализация проектов, которые представляют собой стратегические инвестиции в будущее. Прежде всего – это Межуниверситетский кампус. Совсем скоро в Тюмени откроется сверхсовременный главный учебно-лабораторный корпус Тюменского государственного университета, также в ближайшее время начнётся строительство промышленного технопарка ДСК-500.

В этом году Тюменская область вошла в число 20 пилотных регионов с высоким научно-технологическим потенциалом. Губернатор считает, что с появлением в 2024 году областного Агентства инноваций единую систему управления инновационным процессом можно считать отстроенной.

Александр Моор особо подчеркнул: «Интенсивное обновление технологической базы развития на самом деле приводит не к росту расходов и издержек, а открывает колоссальные перспективы их экономии. Экономии денег, времени, усилий. Ведь инновации как таковые – не самоцель. Цель – наращивание эффективности всех экономических, социальных, управленческих процессов».