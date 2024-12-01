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    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30 ноября – 1 декабря? // АФИША

    28 ноября в 13:17
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  • В России запретят навязывание дополнительных услуг при покупке билетов

    В России запретят навязывание дополнительных услуг при покупке билетов

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  • В Югре открыли движение по первому автозимнику

    В Югре открыли движение по первому автозимнику

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​Пути развития традиционных промыслов и ремесел обсудили в Тюменской области

В Стратегию развития культуры Тюменской области включат ремесленничество

В Тюменской области действует широкая программа поддержки ремесленничества. Мастера могут стать резидентами музейно-ремесленного «Цеха», пройти бесплатное обучение ремесленному бизнесу, участвовать в составе делегаций региона во всероссийских конкурсах.

В конце ноября в региональном штабе общественной поддержки прошла сессия стратегического планирования «Пути развития ремесленного потенциала юга Тюменской области на основе традиционного компонента культуры». Об этом сообщает департамент культуры Тюменской области.

Новые варианты продвижения традиционных промыслов и ремесел обсуждали мастера ремесел, представители органов власти, сферы культуры и туризма, экскурсоводы, музейные работники, предприниматели. Участникам мероприятия презентовали ресурсную платформу для развития ремесленного потенциала.

«Возрождение и развитие народных художественных промыслов – один из приоритетов государственной культурной политики. Вместе нам предстоит определить стратегические направлений развития прикладной ремесленной сферы, найти баланс между сохранением многовековых традиций и внедрением современных технологий и подходов», – обратилась к участникам и.о. директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова.

По итогам сессии будут приняты решения, которые лягут в основу Стратегии развития культуры Тюменской области до 2030 года.


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Сегодня в 11:21, просмотров: 320, комментариев: 0
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