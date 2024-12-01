Исполнение законов в сфере общего образования обсудили на заседании коллегии прокуратуры Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в расширенном заседании коллегии областной прокуратуры по вопросам исполнения законов в сфере общего образования. В своем выступлении он отметил, что правительство региона целенаправленно реализует планы развития инфраструктуры системы образования.

«За последние пять лет общее количество школьников в Тюменской области увеличилось на 40 тысяч. В течение ближайшей пятилетки численность школьников только в Тюмени вырастет на 12 тысяч», – заявил глава региона.

Участники заседания отметили, что в области уделяется большое внимание строительству новых школ и подготовке квалифицированных педагогов. Однако в сфере образования есть проблемные вопросы, требующие совместного обсуждения и решения. В том числе поднимались вопросы переполненности школ на территории Тюмени и Тюменского района, а также внимания к защищенности учащихся и образовательных учреждений.

В ходе заседания расширенной коллегии был выработан комплекс мер, направленных на соблюдение требований действующего законодательства в сфере образования. Заинтересованным ведомствам даны соответствующие поручения, их исполнение поставлено на контроль.