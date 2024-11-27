Мебель в России подорожает из-за повышения пошлин на фурнитуру

В России ожидается повышение цен на мебель минимум на 15%. Причиной стало резкое увеличение таможенной пошлины на мебельную фурнитуру из Китая – с 0% до 55%. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на ассоциацию предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР).

«С осени 2024 года Владивостокская таможня, через которую ввозится около 90% китайской мебельной фурнитуры, начала проводить переквалификацию этого товара, изменяя его код в ТН ВЭД (классификатор товаров, применяется таможенными органами Евразийского экономического союза — ЕАЭС) и применяя новые пошлины. Таможенники начали относить технологическую мебельную фурнитуру, содержащую круглые или вращающиеся элементы, к категории подшипников. В результате пошлина на нее выросла с нуля до 55,65%», – передают в источнике.

Такой размер пошлины может привести к банкротству и уходу с рынка многих компаний, специализирующихся на поставках мебельной фурнитуры, заявляет гендиректор компании «Боярд» Вадим Вильданов.