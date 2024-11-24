Ученики школы в микрорайоне Мелиораторов Тюмени смогут осваивать физику и астрономию в игре

В строящейся тюменской школе устанавливают образовательную игровую площадку. Ученики школы в микрорайоне Мелиораторов города Тюмени смогут, играя осваивать физику и астрономию.

Как сообщают в Главном управлении строительства региона, тюменская компания, занимающаяся производством малых архитектурных форм, одной из первых в России спроектировала образовательную игровую площадку и получила аккредитацию в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Идея создать уникальную научную детскую площадку появилась после того, как в 2022 году Президент РФ Владимир Путин объявил Десятилетие науки и технологий. Во дворе новой школы будет установлена первая такая площадка.

Малая архитектурная форма в виде планеты Сатурн установлена в центре всей композиции, рядом размещен бизиборд для «путешествия» по солнечной системе.

«Играя, дети могут изучать физику, астрономию, общаться друг с другом, слушать город через параболические антенны. Даже привычные качели-балансиры и карусели здесь рассказывают о центробежной силе, маятниковом и поступательном движении – о том, на чем основан принцип их действия», – объяснил руководитель отдела компании-производителя Динар Раянов.

Отметим, что новая школа в мкр Мелиораторов строится в рамках нацпроекта «Образование». Она рассчитана 1101 учебное место, сдача объекта запланирована в 2024 году. В настоящее время в Тюменской области строится 16 новых школ, 4 из них введут в эксплуатацию до конца этого года.