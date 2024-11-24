Гигантского осьминога в Московский зоопарк привезли из Приморского края

Впервые за десять лет в Московском зоопарке появился гигантский осьминог. Он прибыл из Приморского края и месяц находился на карантине. Сейчас его можно увидеть в павильоне «Экзотариум», на новой территории зоопарка, говорится на сайте мэра и правительства столицы.

«Это особь мужского пола. <…> К своему новому жилищу головоногий великан уже привык. Он спокойно себя ведет и любит полакомиться мидиями, гребешками и спизулой. Чтобы осьминогу не было скучно, зоологи придумывают для него занятия. Например, они прячут еду в разных местах аквариума, а умный моллюск ее находит. В одном аквариуме с ним живут морские звезды, а также митридиумы, или морские гвоздики. Такое соседство осьминога устраивает», – указали в сообщении.

По словам зоологов, новому жителю в Московском зоопарке комфортно и безопасно. Он еще ни разу не выбросил струю чернил – обычно осьминоги делают так, когда находятся в стрессе и чувствуют угрозу.