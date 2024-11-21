Тюменский АПК полностью обеспечивает регион сельхозпродукцией

Тюменский агропромышленный комплекс полностью обеспечивают потребность жителей области в основных видах сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил губернатор Александр Моор, выступая на торжественном собрании в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Ежегодно АПК Тюменской области производит больше продукции в расчете на душу населения, чем в среднем по России, подчеркнул глава региона. Он отметил, что несмотря на рекордный паводок весной этого года, сельхозпредприятия региона сумели успешно провести посевную, а осенью приняли все необходимые меры для уборки урожая.

Результатом успешной работы тюменских аграриев стал урожай в 1 миллион 698 тысяч тонн зерновых в первоначально оприходованном весе, при этом урожайность зерновых, картофеля и других овощей выше, чем в прошлом году. Максимальный урожай зерновых был собран в Ишимском районе. В тройке лидеров также Нижнетавдинский и Исетский районы.

«У сельского хозяйства ключевая роль в экономике области. Мы кормим себя, соседние регионы и поставляем товары на экспорт. В этом году продукция была отправлена в 25 стран, включая Китай, Турцию, Индию и Бразилию. Мы на втором месте в стране по расширению географии экспорта», – подчеркнул Александр Моор.

Губернатор пообещал, что правительство региона и дальше будет создавать условия для комфортной жизни на селе, развивать агропромышленный комплекс, чтобы он оставался современным, технологичным и конкурентоспособным сектором экономики.