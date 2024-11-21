Большая часть меда в России является фальсифицированным продуктом

Эксперты Роскачества проверили мед у 21 популярной марки в России и пришли к неутешительным выводам – 80% продукции оказались фальсификатом. Исследование показало, что производители заменяют мед сахарным сиропом, собирают его незрелым или перегревают, а в некоторых случаях добавляют канцерогенные вещества.

«Из 21 торговой марки исследованного меда обязательным требованиям соответствуют товары: «Алтайская гречиха», «Берестов А.С.», «ВкусВилл», «Медовая долина», – сообщает Роскачество на своем сайте.

Эксперты ведомства назвали худшими брендами меда продукцию торговых марок «Медэм», «Моя цена», «Щедрый год» и «Каждый день». Аналитики отметили, что эти производители применяли все возможные методы фальсификации.