Тюменская делегация приняла участие в форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество»

На II Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» в Казани Тюменская область представила свой опыт по взаимодействию с китайскими компаниями. Об этом сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов выступил спикером на панельной дискуссии «Российско-Китайское торговое и инвестиционное сотрудничество в новую эпоху». По его мнению, Тюменская область – открывающийся регион для Китайской Народной Республики.

Экспортный и импортный товарооборот между регионом и КНР с каждым годом увеличивается. Тюменская область формирует свою инвестиционную стратегию с учетом выгодного географического положения территории. «В этом отношении мы можем стать нефтегазовым и логистическим хабом. Мы могли бы сюда привозить не только оборудование, но и интеллектуальные возможности, компетенции, что для нас тоже важно», – отметил гендиректор Инвестиционного агентства.

Николай Пуртов рассказал о недавно подписанном инвестиционном меморандуме с китайской государственной корпорацией «Тайхэ Шэньси». «Компания выходит на тюменский рынок и планирует инвестировать в экономику Тюменской области более 100 млн юаней для производства нефтегазовых труб и оборудования», – сообщил он.

Кроме того, по мнению гендиректора Инвестагентства, Тюменская область может также предложить китайским партнерам продовольственные товары, туризм, в том числе медицинский, образование.