Дворники, токари и сварщики оказались самыми дефицитными профессиями в России

Дворники возглавили топ-20 самых дефицитных специальностей в России в начале ноября. Также в лидерах – токари, фрезеровщики, шлифовщики и сварщики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«У дворников hh.индекс составляет всего 0,7, токарей, сварщиков и продавцов-консультантов - 1,1, специалистов по взысканию задолженности, поваров и кондитеров - 1,2, автослесарей и автомехаников - 1,4, слесарей, сантехников и администраторов магазина - 1,5, врачей и маляров - 1,6, мерчандайзеров и товароведов - 1,8», – говорится в сообщении.

Так, 20 самых дефицитных профессий состоят в основном из высококвалифицированных рабочих специальностей, а также массовых направлений, дефицит которых есть всегда. Нехватка сотрудников еще больше усиливается в преддверии высокого зимнего сезона перед новогодними праздниками, пояснила изданию главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.

«Примечателен спрос на дворников на фоне приближающейся зимы и высокого сезона для уборки улиц – их зарплата в ноябре выросла почти на треть, до 35,6 тыс рублей. При этом они являются самой дефицитной профессией на рынке труда – на одну вакансию меньше одного резюме. Врачи и фармацевты также в дефиците в преддверии зимы – сезонно повышается заболеваемость гриппом и ОРВИ. Больницы, поликлиники и аптеки сталкиваются с высокой загрузкой, растет спрос, что усиливает дефицит на фоне небольшого числа медицинских специалистов, ищущих сейчас работу», – отмечает эксперт.

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