За неделю автомобильный рынок в Москве сократился на 42,4%

После индексации утильсбора в России начал падать спрос на автомобильном рынке. Всего за неделю продажи новый легковых машин упали на четверть. Больше всего это затронуло Москву ‒ там рынок сократился на 42,4% к прошедшей неделе, пишет издание «Коммерсантъ».

«Российский рынок новых автомобилей за неделю 4-10 ноября сократился примерно на четверть к предыдущей неделе по всем сегментам, свидетельствуют данные «Автостата». Самое большое снижение продаж пришлось на легкие коммерческие автомобили (LCV) ‒ на 26,4%, до 2,42 тыс. штук, наименьшее ‒ на грузовики ‒ на 24,3%, до 2,07 тыс. штук. Продажи легковых машин упали на 24,6%, до 27,23 тыс. штук», ‒ говорится в сообщении.

По словам эксперта «Автостата» Сергея Удалова, рынок начал падать после пиковых значений сентября и октября. Тогда граждане старались купить автомобиль, ввезенный до индексации утильсбора, то есть по более низкой цене.

«По данным «Автостата», наибольшее падение продаж новых легковых автомобилей за 4-10 ноября зафиксировано в Москве ‒ на 42,4% к предыдущей неделе, до 2,93 тыс. штук. На втором месте ‒ рынок Московской области, который снизился на 19,3%, до 1,98 тыс. штук. Топ-3 замыкает Санкт-Петербург с результатом 1,45 тыс. автомобилей, что на 28,8% меньше показателей прошлой недели. В Краснодарском крае и Татарстане продажи сократились на 23,2% и 32,8%, до 1,27 тыс. штук и 1,17 тыс. штук соответственно. Меньше всего ‒ на 6,2%, до 1,07 тыс. машин ‒ рынок просел в Самарской области», ‒ добавило издание.

Самая продаваемая модель машин в стране по итогам недели 4-10 ноября по-прежнему Lada Granta (3,5 тыс. штук), на втором месте ‒ Lada Vesta (2 тыс. штук), на третьем ‒ китайский кроссовер Haval Jolion (1,2 тыс. штук), подсчитали в «Автостате».