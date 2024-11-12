Информация о монашестве не будет считаться пропагандой чайлдфри

В Госдуме одобрили поправки ко второму чтению законопроекта о введении административной ответственности за пропаганду бездетности (чайлдфри). Так, информация о монашестве, соблюдении обета безбрачия и связанном с ними отказе от деторождения не будет считаться нарушением. Документ опубликовали на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

«Не является административным правонарушением распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения и (или) совершение публичных действий, направленных на формирование привлекательности монашества и монашеского образа жизни, соблюдения обета безбрачия (целибата) и связанного с ними отказа от деторождения, если такие информация и публичные действия основаны на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций или религиозных организаций, входящих в их структуру», − говорится в таблице поправок.

Второе чтение законопроекта запланировано на 12 ноября.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также сообщил в своих соцсетях о рассмотрении ряда законопроектов, направленных на защиту детей и семьи. Например, принято решение установить запрет на усыновление или опекунство для граждан зарубежных государств, где разрешена смена пола.

«Для защиты людей от пропаганды отказа от деторождения необходимо ограничить распространение деструктивного контента в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе», − добавил Володин.

Для этого будут внесены дополнения в шесть действующих законов, уже предусматривающих запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено) и смены пола.

Напоминаем, по данным опроса, проведенного среди читателей siapress.ru, 63,6% участников считают, что монахи в России должны платить налог на бездетность наравне с остальными гражданами.