Роскачество не проводило исследование красной икры в этом году

Роскачество нашло кишечную палочку в красной икре восьми марок в 2023 году. В этом году аналогичные исследования не проводились и не планируются, что опровергает информацию, распространенную 7 ноября в телеграм-каналах и СМИ.

Ранее система мониторинга качества нашла бактерии в продукции компаний «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Лента», «Сахалин рыба», Royal Black, «Форвард-С» и «Московский рыбокомбинат».

«В красной икре обнаружены кишечная палочка, превышение показателей общей микробной обсемененности, несоответствие маркировке по содержанию белка и жира», − ранее сообщали в Роскачестве.

Напоминаем, в России к Новому Году взлетят цены на красную икру. По сравнению с октябрем прошлого года, ее стоимость уже увеличилась до 25% и может вырасти еще на 10% к концу зимы.