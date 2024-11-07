Тюменский бизнес собирается на инвестпланерках

В Тюменской области запустили новый формат работы с муниципальными инвестиционными командами – инвестпланерки в еженедельном онлайн-формате. Об этом сообщает областной департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

«Инвестпланерки позволяют находиться в едином информационном поле, быть вовлеченными в ситуацию в отдельно взятом районе. А задача муниципалитетов – акцентировать внимание на проблемных моментах и помочь предпринимателю найти скорейшее решение вопроса», – отмечает генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов.

Уже прошли онлайн мероприятия с инвеступолномоченными Исетского и Нижнетавдинского районов, а также Заводоуковского городского округа. В рамках встреч обсуждаются вопросы предпринимателей, реализующих проекты на территории муниципалитетов, и рассматриваются новые перспективные направления для инвесторов.

Реализация элементов регионального и муниципального инвестстандартов – обязательный вопрос планерки. Например, такие как наполнение инвестиционной карты, которая используется предпринимателями для подбора земельных участков и объектов недвижимости, или популяризация механизма обратной связи.

«Такой поход позволяет оперативно решать вопросы, которые возникают у инвеступолномоченных в процессе реализации инвестиционных проектов, регионального и муниципального стандартов, при взаимодействии с предпринимателями», – считает Николай Пуртов.