В Тюменской области повышают надежность электроснабжения накануне зимы

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. В декабре 2023 года, когда в Тюменской области стояли аномальные морозы, от жителей поступало много жалоб на отключения электроэнергии. В это время был сформирован и утвержден план по повышению надежности электроснабжения, напомнил губернатор.

Согласно плану, в регионе предусмотрено 52 мероприятия по повышению надежности электроснабжения. На данный момент 27 из них уже выполнены, 19 мероприятий планируется завершить до конца 2024 года, оставшиеся будут реализованы в 2025 году. Об этом доложили руководители территориальных сетевых организаций.

Глава региона поручил департаменту жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области совместно с энергетиками в сжатые сроки разработать дополнительную Карту «слабых» мест. Центры питания, трансформаторные подстанции и линии электропередачи, на которых с ростом потребления электроэнергии могут возникнуть риски перегрузок и отключений необходимо «прикрыть» резервными дизель-генераторами.

«Энергетики заверяют, что веерных аварийных отключений этой зимой не будет. Главный результат проведенных работ по реконструкции электросетей и оборудования – комфортное прохождение зимы для жителей территорий, на которых в прошлом возникали проблемы. При этом по-прежнему возможны отключения тех потребителей, которые превышают отпущенную мощность», – подвел итоги заседания Александр Моор. – Наша общая задача – существенно снизить этой зимой количество отключений электроэнергии. Продолжаю держать ситуацию на постоянном личном контроле».