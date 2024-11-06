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​Александр Моор: веерных аварийных отключений электроэнергии в регионе этой зимой не будет

В Тюменской области повышают надежность электроснабжения накануне зимы

​Александр Моор: веерных аварийных отключений электроэнергии в регионе этой зимой не будет
Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. В декабре 2023 года, когда в Тюменской области стояли аномальные морозы, от жителей поступало много жалоб на отключения электроэнергии. В это время был сформирован и утвержден план по повышению надежности электроснабжения, напомнил губернатор.

Согласно плану, в регионе предусмотрено 52 мероприятия по повышению надежности электроснабжения. На данный момент 27 из них уже выполнены, 19 мероприятий планируется завершить до конца 2024 года, оставшиеся будут реализованы в 2025 году. Об этом доложили руководители территориальных сетевых организаций.

Глава региона поручил департаменту жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области совместно с энергетиками в сжатые сроки разработать дополнительную Карту «слабых» мест. Центры питания, трансформаторные подстанции и линии электропередачи, на которых с ростом потребления электроэнергии могут возникнуть риски перегрузок и отключений необходимо «прикрыть» резервными дизель-генераторами.

«Энергетики заверяют, что веерных аварийных отключений этой зимой не будет. Главный результат проведенных работ по реконструкции электросетей и оборудования – комфортное прохождение зимы для жителей территорий, на которых в прошлом возникали проблемы. При этом по-прежнему возможны отключения тех потребителей, которые превышают отпущенную мощность», – подвел итоги заседания Александр Моор. – Наша общая задача – существенно снизить этой зимой количество отключений электроэнергии. Продолжаю держать ситуацию на постоянном личном контроле».


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Сегодня в 18:24, просмотров: 109, комментариев: 0
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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje2RUFV реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje2RUFV реклама на siapress.ru 
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