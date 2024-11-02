Россиянам разрешили майнить криптовалюту до 6 тыс кВт⋅ч в месяц без регистрации ИП

Россияне смогут добывать криптовалюту без регистрации в качестве ИП, но только в пределах установленного энергопотребления. Правительство разрешило физическим лицам майнить до 6 тыс кВт⋅ч в месяц.

Если лимит будет превышен, придется оформить статус ИП и попасть в специальный реестр, который ведет Федеральная налоговая служба «ФНС», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Напоминаем, что с 1 ноября 2024 года в России вступил в силу закон «О цифровых финансовых активах и цифровых валютах», разрешающие легально добывать криптовалюты в России. Также он наделяет правительство РФ правом запрещать майнинг в конкретных регионах или на их отдельных территориях, а также определять порядок и случаи введения таких ограничений.

Какие законы вступят в силу в ноябре 2024 года в России – в обзоре siapress.ru.