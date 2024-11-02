Студентам и аспирантам Тюменской области вручили именные стипендии губернатора

В Тюмени прошла торжественная церемония вручения студентам и аспирантам удостоверений о предоставлении именных стипендий губернатора Тюменской области. В регионе учреждены 89 именных стипендий, в том числе 12 – для аспирантов, 40 – для студентов высших учебных заведений и 37 – для учащихся техникумов и колледжей.

Поощрение талантливых молодых людей в их стремлениях – это инвестиции в человеческий потенциал, в новую экономику, в успешное будущее, заявил глава региона Александр Моор, поздравляя стипендиатов. Именные стипендии губернатора назначаются за успехи в учебе, научно-исследовательской работе, интеллектуальной, художественной, спортивной и социальной деятельности.

«Наш регион по праву считается студенческим. В Тюменской области более девяноста тысяч студентов вузов и учреждений среднего профессионального образования. Мы входим в топ-10 субъектов Российской Федерации по доле студенческой молодежи в общей численности населения», – отметил губернатор.

Он адресовал особые слова благодарности наставникам стипендиатов, которые помогают раскрыть потенциал и передают подрастающему поколению свой опыт.

Александр Моор выразил уверенность в том, что каждый из молодых людей, удостоенных губернаторской стипендии, после получения образования будет востребован везде – на производстве, в социальных отраслях, в серьезных исследовательских проектах.

«В Тюменской области реализуются десятки крупных инвестпроектов, создаются предприятия и появляются совершенно новые отрасли и производства. Все они нуждаются в подготовленных, квалифицированных, а главное заинтересованных специалистах», – подчеркнул глава региона.