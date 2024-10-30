Российские депутаты выступили против расширения прав женщин на удаленную работу

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» предложили представителям Госдумы Вячеславу Володину и главе Совфеда Валентине Матвиенко расширить права женщин на удаленную работу. По мнению общественников, это может повысить уровень рождаемости в стране. Однако, депутаты выступили против такой инициативы, сообщает «Коммерсантъ».

«При всем уважении к «Ветеранам России», их предложение о переводе всех специалистов женского пола на удаленную работу звучит как минимум утопично. Трудовой кодекс содержит целый комплекс норм, запрещающих дискриминацию в сфере труда и обеспечивающих равенство прав, и возможностей работников вне зависимости от пола, семейного и социального положения. Принудительное изменение формы занятости по половому признаку выглядит топором, разрубающим все ключевые принципы ТК РФ», ‒ прокомментировал идею глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

Депутат добавил, что в период пандемии в трудовое законодательство ввели уделанный и смешанный формат занятости, и такой подход некоторые работодатели использовали и продолжают использовать.