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Во Владимирской области запретили хиджабы и никабы в школах

В школах Владимирской области запретили ношение религиозной одежды

Во Владимирской области запретили хиджабы и никабы в школах
Фото: ru.freepik.com

В школах Владимирской области ввели запрет на одежду, демонстрирующую религиозную принадлежность, включая хиджабы и никабы. Об этом сообщают «Ведомости».

«Такой приказ выпустило местное министерство образования и молодежной политики. Документ был опубликован 25 октября. Приказ вносит поправки в постановление владимирского минобразования, утверждающее типовые требования к одежде обучающихся», – делятся в источнике.

Приказ касается любой одежды, указывающей на религиозную принадлежность учащегося, и не направлен на одежду представителей какой-либо одной конфессии, поясняет старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Павел Григорьев.

Ранее в siapress.ru писали, что в Госдуме готовят запрет на одежду, скрывающую лицо.


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Сегодня в 16:28, просмотров: 108, комментариев: 0
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