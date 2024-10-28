Россиянам рассказали о начале магнитной бури

Сегодня, 28 октября, на Земле началась слабая магнитная буря. Ожидается, что она закончится утром во вторник, 29 октября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своих соцсетях.

«Как и ожидалось, на Земле началась магнитная буря. В 8 часов 59 минут по московскому времени индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг отметки в пять единиц, что соответствует слабой магнитной буре класса G1», ‒ указал специалист.

По словам синоптика, магнитная буря в диапазоне от слабой до средней продлится в течение понедельника и закончится рано утром во вторник.