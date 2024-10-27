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​В Тюменской области строятся крупные объекты дорожной инфраструктуры

Строительство развязки у деревни Патрушева продолжится в 2025 году

​В Тюменской области строятся крупные объекты дорожной инфраструктуры
ГУСТО

В Тюменской области продолжается строительство крупных объектов дорожной инфраструктуры. Ход работ проинспектировали и.о. начальника Главного управления строительства Валерий Киселёв и заместитель начальника Андрей Чистяков.

Как сообщают в ГУС ТО, специалисты осмотрели строительство развязки на трассе «Иртыш» в районе деревни Патрушева, начало строительства развязки на Московском тракте на примыкании ул. С. Джанбровского и продолжение пробивки ул. Ф. Салманова.

Строительство развязки на трассе «Иртыш» сдерживает большое количество магистральных сетей, которые сейчас их владельцы выносят с площадки. Уже готово основание путепровода, ведётся отсыпка подъездных путей. В этом году будет завершено расширение Червишевского тракта и прокладка сетей водоотведения. В 2025 году строительство развязки продолжится.

На Московском тракте начались работы по строительству надземного перехода. По проекту планируется два «надземника» в комплексе с автобусными остановками. Сейчас подрядчик ведет подготовительные работы для начала возведения путепровода. Объект будет сдан в 2026 году.

В прошлом году был открыт для движения первый участок на улице Ф. Салманова. В 2024 году выполнено присоединение к ул. Уездной. В настоящее время строители пробивают 6-полосную дорогу на юг, где находятся районы перспективной жилой застройки. До конца 2025 года планируется завершить строительство магистральной улицы до границы города и проложить 4 небольшие улицы в районе Комаровский.


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27 октября в 21:42, просмотров: 183, комментариев: 0
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