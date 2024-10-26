Глава РЖД обсуждает возможность переноса головного офиса в Екатеринбург

РЖД обсуждает возможность переноса своего головного офиса из Москвы в Екатеринбург. Об этом сообщает телеграм-канал «УралИнфоЗавод».

По словам некоторых СМИ, глава РЖД Олег Белозеров уже провел соответствующие переговоры, но сроки принятия окончательного решения еще не установлены.

«Пока Кремль не поставил госкомпаниям сроков по переезду в регионы. Сейчас еще ведется лишь сбор предложений и инициатив самих компаний и региональных руководителей. Но в целом начало предметных обсуждений не за горами, все же это одна из тем послания Владимира Путина. Так что у Екатеринбурга есть шанс», – сообщают инсайдеры.

Помимо Екатеринбурга, головной офис компании может переехать в Санкт-Петербург или Новосибирск.