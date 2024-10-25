В 2024 году «Транснефть – Сибирь» обследует свыше 5 тыс км трубопроводов

Специалисты «Транснефть – Сибири» за 9 месяцев 2024 года провели внутритрубную диагностику более 4 тыс. км линейной части магистральных нефтепроводов (МН). Цель – плановый контроль технического состояния.

Исследование внутренней полости трубы проводилось инновационными диагностическими приборами разработки ПАО «Транснефть» – ультразвуковыми, магнитными и комбинированными дефектоскопами. Плановые работы по оценке технического состояния нефтетранспортного оборудования позволяют своевременно устранять возможные дефекты.

Всего в 2024 году планируется обследовать методом внутритрубной диагностики 84 участка трубопроводов общей протяженностью свыше 5,1 тыс. км. Также будет проведена оценка технического состояния 23 участков линейной части протяженностью более 2 тыс. км.

Полную диагностику прошли технологические трубопроводы нефтеперекачивающих станций, перемычек и обвязок камер пуска-приема средств очистки и диагностики общей протяженностью 975 м. Всего в 2024 году планируется обследовать свыше 1,6 тыс. м технологических трубопроводов.

Кроме того, работники предприятия с января по сентябрь выполнили обследование 151 подводного перехода магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопровода общей протяженностью 393 км.

На нефтеперекачивающих станциях проведено полное техническое диагностирование 9 резервуаров, частичное – 18 резервуаров. Также выполнен контроль технического состояния 11 резервуаров для нефти и 1 резервуара для нефтепродуктов. Емкости обследованы методами неразрушающего контроля с применением ультразвуковых, магнитных и акустико-эмиссионных диагностических приборов.

Своевременное диагностическое обследование магистральных и технологических трубопроводов, а также площадочных объектов позволяет поддерживать надежность работы инфраструктуры, обеспечивать промышленную и экологическую безопасность системы магистральных нефтепроводов.