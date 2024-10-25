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В России сократят количество парковочных мест

В России планируют изменить нормы машино-мест у многоэтажных домов

В России сократят количество парковочных мест
Фото: ru.freepik.com

В России планируют сократить количество парковок возле жилых домов. С 2026 года правительство намерено ввести гибкое нормирование числа машино-мест на территориях под многоэтажную застройку, сообщают «Известия».

В Минтрансе считают, что такой шаг поможет уменьшить нагрузку на транспортную инфраструктуру городов. Однако эксперты предупреждают, что спрос на жилье без паркингов может снизиться.

«Минтранс 11 октября внес в правительство дорожную карту по совершенствованию парковок в России. Она определяет два крупных направления работы, а именно широкое внедрение платных паркингов в регионах с одновременным сокращением парковок рядом с многоэтажными жилыми комплексами экономкласса. Как следует из документа, это необходимо для развития общественного транспорта и снижения автомобилизации», – рассказали в источнике.

Для управления парковочными местами планируется создать цифровой реестр, который будет совместно работать с другими базами данных. Например, бесплатные парковочные места для людей с инвалидностью должны быть доступны в каждом общественном месте и контролироваться автоматически с помощью камер. Фонд пенсионного и социального страхования будет обязан предоставлять информацию о гражданах с ограниченными возможностями и зарегистрированных на них транспортных средствах.

МВД, Росстандарт и Минтранс должны подготовить условия для создания этого цифрового реестра парковочных пространств к ноябрю 2025 года в рамках программы национальной стандартизации.


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25 октября в 10:28, просмотров: 605, комментариев: 0
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