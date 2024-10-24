МТС и другие операторы начнут повышать цены на тарифы уже с ноября

В 2025 году 95% российских телекоммуникационных компаний, предоставляющих услуги мобильной связи, домашнего интернета, платного ТВ и телефонии намерены поднять тарифы, передают «Известия».

Почти половина компаний планирует увеличить цены на 10-15%, еще 22% операторов ожидают рост на 20% и более. При этом 24% организаций прогнозируют повышение на 3-10%.

Некоторые операторы уже начали реализовывать планы по подорожанию тарифов. Например, МТС уведомила пользователей о том, что с 1 ноября ежемесячный платеж за аренду оборудования увеличится на 29 рублей.

Основными причинами повышения тарифов операторы назвали нехватку оборудования и его удорожание, дефицит кадров и государственное регулирование.

В Минцифры заявили, что операторы должны учитывать интересы своих абонентов. В свою очередь, ФАС предупредила о готовности принять меры в случае необоснованного роста цен.