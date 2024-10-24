Спикер Госдумы раскритиковал реформу электроэнергетики в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил экстрадировать бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса в Россию. Он раскритиковал реформу электроэнергетики, сказав, что «частники» лишь «карманы себе набили и недвижимость за рубежом», после чего «все это потеряли и пыль глотают до сих пор», передают в «РБК».

«Что нарастили-то? В атомной энергетике вводятся новые мощности, в гидроэнергетике. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом. А потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор», − высказался Володин.

Подчеркнем, что Анатолий Чубайс покинул «Роснано» в декабре 2020 года. Он возглавлял компанию с 2008 года, позже был спецпредставителем президента по связям с международными организациями, но в марте 2022 года покинул пост и уехал из страны.

В России официально не сообщали об уголовных делах в отношении бывшего главы компании.