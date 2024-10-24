В Госдуме рассказали, каким будет МРОТ с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года МРОТ вырастет почти на 17% и составит 22 440. Соответствующий закон приняли депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях.

«С 1 января 2025 года МРОТ вырастет почти на 17 % и составит 22 440 рублей. Такое увеличение затронет порядка 4,2 млн работающих граждан», − сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Он также напомнил, что поэтапное и ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда − одна из национальных целей развития, определенных Указом Президента. К 2030 году размер МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей.