Стали известны подробности, почему ученик на Ямале открыл стрельбу в школе

Девятиклассник принес пистолет в школу на Ямале, чтобы похвастаться перед одноклассниками. В итоге 16-летний парень выстрелил одному из друзей в ногу. Пострадавший отделался синяком, передает SHOT.

«Девятиклассник-геймер увлекается шутерами и думал, что будет прикольно пострелять в школьном туалете», − сообщили в телеграм-канале.

Школьник оставался на второй год и состоит на учете в полиции как трудный подросток. С ним провели профилактическую беседу сотрудники учебного заведения и ПДН. Он извинился и попросил не оставлять его снова в девятом классе.

Профилактические беседы провели и с другими школьниками.