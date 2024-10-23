Инфотех — 2024 собрал в Тюмени ведущих специалистов в области ИТ

23 октября в Тюмени стартовал «Инфотех - 2024» – XVII цифровой форум и выставка информационных технологий. В этом году на форуме особое внимание уделяется технологическим решениям на основе искусственного интеллекта, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

На церемонии открытия «Инфотех-2024» с приветственным словом к участникам обратился губернатор Александр Моор: «В последние годы Тюменская область активно наращивает темпы внедрения цифровых инноваций и достигает заметных результатов. Благодаря технологиям искусственного интеллекта нам удалось значительно оптимизировать процессы, в том числе и в государственном управлении».

Масштабное мероприятие собрало ведущих российских специалистов в области ИТ и искусственного интеллекта. Участники стратегической сессии сформулируют приоритеты внедрения технологий ИИ до 2030 года. В рамках форума пройдут пленарные заседания и круглые столы. Встречи будут тематически разделены на пять направлений: «Образование», «Общественная безопасность», «Транспорт», «Здравоохранение» и «Государственное управление».

На выставке информационных технологий представлено порядка 50 компаний и передовые технологические решения, которые используют искусственный интеллект. В рамках форума также запланировано подписание соглашений по стратегическому развитию между правительством Тюменской области и вузами и IT-компаниями.