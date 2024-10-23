Злоумышленники придумали новую схему обмана пользователей Telegram

Мошенники начали использовать новую схему для кражи данных в Telegram, создавая фиктивные аккаунты под названием «Советы по безопасности», сообщает «Вестник Киберполиции России».

«Аферисты создают аккаунты под названием «Советы по безопасности», через которые уведомляют пользователей о якобы блокировке их учетной записи из-за мошеннических действий», – говорится в сообщении.

В сообщении предлагается перейти по сомнительной ссылке в так называемый «системный центр», чтобы избежать блокировки.

«В «Лаборатории Касперского» заявили, что в подобных сообщениях прослеживается фишинг: на это указывает то, что учетная запись не похожа на служебные уведомления от Telegram и ее можно заблокировать, как любого другого пользователя», – сообщает ТАСС.

Правоохранители предупреждают, что цель аферистов – кража аккаунтов пользователей мессенджера.