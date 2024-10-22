Александр Моор поручил выполнить нацпроекты на 100%

Глава Тюменской области Александр Моор в правительстве региона провел совещание, посвященное реализации национальных проектов. Губернатор отметил, что по итогам сентября 2024 года Тюменская область демонстрирует высокие темпы финансирования нацпроектов.

В то время, как средний показатель по федеральному финансированию нацпроектов в России составляет 62,3 процента, в Тюменской области он достиг 88,7 процента. Региональный показатель значительно превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

Приближается к стопроцентной отметке выполнение годового плана финансирования таких социально значимых нацпроектов, как «Образование», «Здравоохранение» и «Безопасные качественные дороги». На 98,9 процента выполнен план по заключению контрактов, отметил директор регионального департамента экономики Максим Скворцов.

Губернатор поставил задачу обеспечить стопроцентное выполнение плана реализации национальных проектов в Тюменской области. При этом Александр Моор подчеркнул, что особое внимание необходимо обратить на эффективное использование и экономию бюджетных средств.

Отметим, по итогам 2023 года Тюменская область вышла на первое место среди регионов РФ по достижению плановых показателей реализации нацпроектов.