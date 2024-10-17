В поселке Голышманово начало работу новое отделение реабилитации

В поселке Голышманово на базе тюменской Областной больницы №11 начало работу новое отделение реабилитации. Оно открыто благодаря программе федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», сообщают в департаменте здравоохранения Тюменской области.

В реабилитационном отделении помогают возвращать трудоспособность пациентам, перенесшим тяжелые заболевания. Для этого используются физиотерапия, лечебная физкультура, механотерапия, массаж, а также работа психолога и эрготерапевта. В физиокабинете отделения, в залах лечебной физкультуры и механотерапии установлено современное оборудование.

Процедуры и занятия по реабилитации проводится в рамках дневного стационара. В новом отделении до конца 2024 года планируется провести курс реабилитационного восстановления для 70 пациентов.

Главный врач Областной больницы №11 Алексей Белов отмечает: «Открытие отделения реабилитации – это важный шаг для нашей больницы. Теперь пациентам не нужно будет ехать в другие города, чтобы получить качественную реабилитационную помощь. Отделение оснащено современным оборудованием, а специалисты имеют высокую квалификацию. Мы надеемся, что отделение реабилитации поможет нашим пациентам восстановить здоровье и вернуться к полноценной жизни».