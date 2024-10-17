Оператор карт «Мир» разработал способ оплаты через iPhone без Apple Pay

В России национальная система платежных карт разработала новую технологию бесконтактных платежей с помощью смартфонов на Android и iOS. Об этом рассказал гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин в разговоре с РБК.

«Это действительно прототип решения, который мы разработали. Мы впервые его представили только вчера, про него никто не знал. Решение действительно реализовано на технологии Bluetooth, есть такая технология Bluetooth Low Energy», – сказал он.

Новая технология бесконтактных платежей имеет название «Волна». В настоящее время 20 банков уже планируют протестировать ее.

«Наше решение заключается в том, что мы обеспечиваем бесконтактную оплату по данной технологии в малом радиусе действия относительно терминала оплаты. По сути, это способ идентификации платежа, который нам более недоступен. На айфонах, к примеру. Мы планируем в будущем с банками [запустить такой сервис] – к нам уже приходят коллеги, которые готовы включаться в пилотирование технологии, им это интересно. Могу сказать, что уже два десятка банков пришло, которые готовы посмотреть у себя на эту технологию. Мы в будущем точно планируем эту технологию после тестирования передавать банкам для того, чтобы они могли у себя в свои мобильные приложения ее встраивать и предлагать гражданам этот способ оплаты», – рассказал гендиректор НСПК.

Сервис «Волна» будет работать как онлайн, так и без интернета. Для работы этой технологии необходимы специальные платежные терминалы нового вида, которые ее поддерживают.