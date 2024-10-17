Тюменское предприятие выпускает продукцию машиностроения и нестандартные металлоконструкции

Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ) АО «Транснефть – Сибирь» в период с января по сентябрь 2024 года изготовил более 25 тыс. единиц продукции на общую сумму 3,4 млрд рублей. За аналогичный период 2023 года завод изготовил 20 тыс. единиц продукции на сумму 2,9 млрд рублей.

Тюменское предприятие выпускает продукцию машиностроения, нестандартные металлоконструкции, комплектующие для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования, резервуарных парков и линейной части трубопроводов.

С начала года на объекты организаций системы «Транснефть» поставлено почти 4 тыс. единиц комплектующих к насосным агрегатам, более 6,5 тыс. единиц оборудования для ремонта и обслуживания линейной части магистральных нефтепроводов, включая 232 колодца для размещения технологического оборудования, а также свыше 3,2 тыс. ремонтных конструкций для устранения дефектов нефтепровода.

Для нужд НПС «Юргамыш» АО «Транснефть – Урал» изготовлены и поставлены станция очистки производственно-дождевых сточных вод и станция биологической очистки сточных вод. Еще по одной станции очистки производственно-дождевых сточных вод поставлено на нефтебазу «Транснефть – Порт Козьмино», НПС «Приводино», завершено производство очистных сооружений для НПБ «Диаскан».

В рамках расширения номенклатуры продукции завода освоены новые виды сварных корпусов для электродвигателей магистральных насосных агрегатов, а также литейное производство корпусных деталей для тяговых двигателей скоростного электропоезда «Ласточка» ТАД-330 и грузового электровоза 3ЭС8 «Малахит» АТД1000, в том числе с применением аддитивных технологий (печать литейных стержней на 3D принтере). Освоена сборка-сварка корпуса насоса для гидравлического разрыва пласта. Внедрена в производство технология термической обработки заготовок валов для магистральных насосных агрегатов из коррозионностойкой стали 40Х13 ГОСТ 5949-2018. В процессе выпуска торцевых уплотнений к насосам COBRA, изготавливаемых в рамках мероприятий по импортозамещению, освоена технология сварки трудносвариваемой стали 30Х13 ГОСТ 5949-2018 со сталью 12Х18Н10Т ГОСТ 5949-2018.

В рамках опытно-конструкторских работ заводом успешно проведены приемочные испытания гидродинамических самоустанавливающихся подшипников магистральных насосов типа НМ-10000, а также приемочные испытания двойных торцовых уплотнений магистральных насосов типа НМ-10000 с системой обеспечения затворной жидкости.