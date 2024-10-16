В Тюменской области обновляют пассажирский транспорт

В Тюменской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» реализуется программа обновления пассажирского транспорта. Перевозчики обновляют автобусный парк благодаря льготному лизингу, сообщает Главное управление строительства региона.

Программа реализуется Государственной транспортной лизинговой компанией. По обращениям перевозчиков Правительство Тюменской области сформировало заявку на участие в инвестиционном проекте, в которую вошли 100 маршрутов с общей потребностью 286 автобусов.

В Абатское пассажирское автотранспортное предприятие (ПАТП) поступила первая партия новых низкопольных автобусов. После регистрации транспортные средства будут обслуживать сельские маршруты. Перевозчик рассчитывает, что новые автобусы смогут выйти на линию уже в последнее воскресенье октября, к профессиональному празднику – Дню работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.

«Мы давно обновляем подвижной состав по лизинговым программам. Но рыночная ставка сегодня не менее 15%. По договору льготного лизинга эффективная ставка 6,8%. Мы посчитали, что это выгодное предложение. Новые автобусы очень удобные и хорошо подходят для перевозки маломобильных пассажиров», – отмечает директор ООО «Абатское ПАТП» Александр Паршин.

Отметим, что скидка по договору льготного лизинга предоставляется перевозчикам, которые заключили контракты на обслуживание муниципальных и межмуниципальных маршрутов.