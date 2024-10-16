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​Россияне пожаловались на зефир «Жизель» из-за отравления

Производитель зефира «Жизель» подаст в суд за сообщения об отравлении им

​Россияне пожаловались на зефир «Жизель» из-за отравления
Фото: freepik.com, X5 Group

Ряд СМИ сообщили о массовом отравлении зефиром «Жизель» из магазинов «Пятерочка» и «Перекресток». Однако, кондитерская фабрика «Сокол», которая является производителем сладости, намерена подать в суд из-за недостоверных публикаций. Об этом рассказал коммерческий директор предприятия Михаил Шамис в беседе с изданием «Коммерсантъ».

По словам Шамиса, жалобы могут быть связаны с тем, что покупатели едят слишком много зефира, но ни одного подтвержденного врачами случая отравления продуктом не было зафиксировано.

«Проблема в том, что зефир низкокалорийный ‒ потребители считают, что его есть можно сколько угодно, и превышают норму», ‒ сказал Михаил Шамис.

Производитель добавил, что в зефире присутствует безопасный заменитель сахара ‒ мальтит.

Между тем, доктор медицинских наук врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев указал, что, чтобы отравиться мальтитом, его нужно съесть в больших количествах, сообщает «Парламентская газета».

«Чтобы отравиться мальтитом, его нужно съесть очень много. Что же до заражения ‒ проблема в том, что у пострадавших отсутствует выраженная картина бактериального поражения. По крайней мере судя по открытым данным. По моему мнению, произошла какая-то ерунда. Но пока о чем-то говорить рано ‒ нужно дождаться результатов экспертизы», ‒ рассказал эксперт.

В настоящее время производитель зефира «Жизель» производит расчет ущерба от опубликования недостоверных сведений и готовит иск в суд.


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Сегодня в 10:54, просмотров: 84, комментариев: 0
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