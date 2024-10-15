Максимальный размер пособия по безработице увеличится до 14 742 рублей

В 2025 году пособие по безработице в России проиндексируют на 7,3%, максимальный размер составит 14 742 рубля. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету, передает ТАСС.

«Мы несколько снизили расходы на пособия по безработице с учетом рекордно низкой безработицы. При этом размер пособия по безработице будет проиндексирован впервые за последние годы. Раньше это пособие назначалось ежегодно без жесткой привязки к индексации, теперь это предусмотрено в законе. Пособие будет проиндексировано на 7,3%, составит 14 742 рубля в максимальном его размере», – рассказал Котяков.

Министр также отметил, что ситуация на рынке труда остается стабильной. Уровень безработицы составляет 2,4%. В 2025 году на финансирование государственной программы по поддержке занятости планируется выделить 67,5 млрд рублей, что на 1,2 млрд больше, чем в текущем году.