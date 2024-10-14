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​Тюменская область начинает сотрудничество с Российской академией музыки имени Гнесиных

Тюменская область и Академия музыки имени Гнесиных объединят усилия для развития музыкальной культуры

​Тюменская область начинает сотрудничество с Российской академией музыки имени Гнесиных
Фото: vk.com/depculture

Соглашение о сотрудничестве заключили правительство Тюменской области и Российская академия музыки им. Гнесиных. Церемония подписания прошла в органном зале Тюменской филармонии, подписи поставили губернатор Александр Моор и ректор академии Александр Рыжинский.

«В Тюменской области многое делается для развития культуры. Мы гордимся нашими творческими коллективами. Понимаем, что все большее число земляков приходит в наши учреждения за новыми смыслами. Они приходят смотреть не на красивые стены. Мы хотим расти. А если учиться, то учиться у лучших», – подчеркнул Александр Моор.

Подписанное соглашение предполагает сотрудничество сторон в культурной, образовательной и научной деятельности. Улучшить уровень подготовки студентов и преподавателей музыкальных учебных заведений Тюменской области поможет обмен опытом и методиками преподавания с ведущими специалистами академии. Помимо этого, сотрудничество создаст возможности для поддержки одаренных музыкантов.

«Я уверен, что подписанное соглашение, будет соглашением действий. И у нас в Тюмени будет очень важная музыкальная территория», – прокомментировал ректор академии Александр Рыжинский.

Соглашение создаст фундамент, на основе которого учебное заведение и Тюменская область смогут построить долгие и результативные отношения, отметил главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник. Оно особенно важно для региона, потому что в Тюмени пока нет высшего учебного музыкального учреждения.


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Сегодня в 20:40, просмотров: 104, комментариев: 0
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