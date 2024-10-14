Тюменские врачи пересадили 22 почки, два сердца и одну печень

В Тюменской области с начала 2024 года выполнено 25 операций по трансплантации органов. Врачи Областной клинической больницы №1 пересадили 22 почки, два сердца и одну печень. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

«Каждый день наши врачи сражаются за жизнь и здоровье пациентов и совершают самые настоящие чудеса. Когда-то пересадка органов считалась чем-то из разряда научной фантастики. Теперь это повседневность», – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор на своей странице в соцсети, рассказав историю одного из пациентов областной больницы.

Несколько лет назад 60-летнему тюменцу поставили диагноз, связанный с тяжелым недугом сердца. Требовалась пересадка органа, которая из-за выявленных хронический заболеваний была рискованной. Тем не менее врачи решились на сложную операцию. Она длилась пять часов. Все прошло успешно – сердце донора подошло пациенту.

«Это восьмая трансплантация сердца, выполненная на базе Областной клинической больницы № 1. Операции по пересадке органов здесь проводятся с 2017 года. В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» модернизируется инфраструктура, оборудование. Благодаря этому люди с тяжелыми заболеваниями могут получить шанс на жизнь», – подчеркнул Александр Моор.

В Тюменской области с 2017 по 2024 годы выполнено 172 трансплантации почки, 8 трансплантаций печени и 8 трансплантаций сердца, сообщают в департаменте здравоохранения.