В РГСУ предложили прибавить налог на бездетность к другим налогам

В России разработали параметры налога на бездетность для мужчин и женщин. Он будет приплюсован к взиманию на имущество, наследство и подоходным вычетам. Такая мера позволит усилить рост населения, рассказал первый проректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Джомарт Алиев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«У нас полтора года длилось исследование, мы летом опубликовали заключительный отчет. Изучался и набор мер демографического характера, которые могли бы положительно сказаться на сегодняшней не очень радужной демографической обстановке. Налог на бездетных среди 15 рассмотренных нами мер лидирует. В тех условиях и с теми допущениями, которые мы моделировали, – это почти 1,05 прироста на 1 000 населения. Это очень много», – заявил Алиев.

По его словам, в качестве мер по борьбе с бездетностью к подоходному налогу стоит приплюсовать 3%, к налогу на наследство – 5%, а на имущество – 0,5%. Также, он предложил усыновлять детей тем, кто не может самостоятельно родить.