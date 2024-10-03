Ученые в Китае продвинулись в лечении диабета первого типа с помощью стволовых клеток

Китайские ученые впервые смогли вылечить диабет первого типа с использованием перепрограммирования клеток пациента. У 25-летней женщины, которой год назад сделали аллогенную трансплантацию стволовых клеток, начал вырабатываться собственный инсулин менее чем через три месяца после пересадки. Результаты исследования представлены в журнале Cell.

«Пациент достиг устойчивой инсулинонезависимости, начиная с 75 дней после трансплантации. Время достижения целевого диапазона гликемии у пациента увеличилось с исходного значения 43,18% до 96,21% к 4 месяцу после трансплантации, что сопровождалось снижением уровня гликированного гемоглобина, показателя долгосрочных системных уровней глюкозы на недиабетическом уровне. После этого у пациента наблюдалось состояние стабильного гликемического контроля с временным интервалом достижения целевого уровня гликемии > 98% и уровнем гликированного гемоглобина около 5%. Через один год клинические данные соответствовали всем конечным точкам исследования без признаков аномалий, связанных с трансплантацией», − говорится на сайте.

Так, девушка обходится без лекарств уже больше года. Ученые отмечают, что многообещающие результаты пациентки требуют дальнейших клинических исследований. Для этого требуется целая группа испытуемых.

Между тем, весной этого года журнал рассказал о похожем случае в Китае. С помощью технологии перепрограммирования клеток излечили мужчину от диабета второго типа. С 2021 года, когда ему провели трансплантацию стволовых клеток, он больше не принимает лекарств для контроля уровня сахара.

«Это действительно важный шаг впернд в области лечения диабета первого типа. Использование стволовых клеток для восстановления функции бета-клеток, которые продуцируют инсулин, – это не новая концепция, но успешное ее применение на человеке является значительным прорывом. Ранее подобные методы были протестированы в лабораторных условиях или на животных моделях, однако успешное клиническое применение, особенно с такими длительными результатами, как более года без лекарств, действительно новаторское достижение», − подчеркнула в беседе с корреспондентом siapress.ru заведующая отделением эндокринологии СОКБ Татьяна Веревкина.

Однако, по словам специалиста, требуется больше времени для полной оценки долгосрочной эффективности этого метода лечения. «Текущие данные показывают, что организм девушки продолжает самостоятельно производить инсулин спустя год, что уже впечатляющий результат. Однако остаются вопросы о том, как клетки будут работать через более длительный период. Есть вероятность, что через несколько лет потребуется повторная терапия, если иммунная система снова начнет атаковать восстановленные клетки. Важно дождаться результатов испытаний на большем числе пациентов», − отметила эндокринолог.

Лечение диабета первого типа традиционно сосредоточено на использовании инсулинотерапии, что помогает пациентам контролировать уровень глюкозы в крови. Однако это не устраняет саму болезнь, которая остается хроническим состоянием.

В настоящее время ученые активно исследуют инновационные методы лечения − от разработки искусственной поджелудочной железы до клеточных технологий и генной терапии. Главная цель этих исследований − восстановить способность организма самостоятельно вырабатывать инсулин и уменьшить зависимость от внешнего введения инсулина. Текущие достижения в области клеточной терапии, подобные описанному в новости случаю, могут стать настоящим прорывом, если они подтвердят свою безопасность и эффективность в долгосрочной перспективе, резюмировала Татьяна Веревкина.

Ранее специалисты ВОЗ и ведущие медики мира спрогнозировали рост числа диабетиков − с текущих 539 млн (2023 год) до 1,3 млрд к середине столетия, если страны не примут меры для борьбы с распространением этой болезни. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского Института изучения метрики здоровья в Сиэтле (IHME).

Подчеркнем, что от диабета страдает примерно 6,1% жителей Земли.