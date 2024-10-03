Россиян предупредили о риске распространения опасного вируса

В мире распространяется эпидемия смертельно опасного вируса Марбург. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщают РИА Новости.

«По состоянию на 29 сентября 2024 года было зарегистрировано в общей сложности 26 подтвержденных случаев заболевания, включая восемь смертей. Случаи заболевания зарегистрированы в семи из 30 областей Руанды. ВОЗ оценивает риск этой вспышки как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне», ‒ говорится в сообщении на сайте организации.

Случаи заболевания зарегистрировали в районах, расположенных на границе с Демократической Республикой Конго, Объединенной Республикой Танзания и Угандой. Есть риск, что вспышка вируса распространится и на соседние страны.

«Кроме того, высок риск международного распространения, поскольку подтвержденные случаи заболевания были зарегистрированы в столице страны, где находится международный аэропорт и дорожная сеть с несколькими городами в Восточной Африке. Известно, что один из контактов совершил международную поездку в Бельгию, в связи с чем были приняты соответствующие меры реагирования», ‒ добавили в сообщении.

Вирус Марбург передается человеку от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей при контакте с биологическими жидкостями инфицированных, а также поверхностями и материалами. При заболевании наблюдаются следующие симптомы: сильная головная боль, боль в животе, кровотечение из носа и рта.

В настоящий момент в мире не существует вакцины и лечения от этого опасного вируса.