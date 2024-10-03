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​Коммунальные платежи в России вырастут почти на 12%

Летом 2025 года в России произойдет рост коммунальных платежей

​Коммунальные платежи в России вырастут почти на 12%
Фото: freepik.com

С 1 июля 2025 года в России вырастут коммунальные платежи. Их рост составит 12%, сообщает информационно-правовой портал «Гарант.ру».

«Правительство РФ внесло в Госдуму прогноз социально-экономического развития РФ в составе законопроекта о федеральном бюджете на 2025-2027 годах. Согласно ему рост коммунальных платежей с середины 2025 года составит 12%. В частности, цены на газ с 1 июля 2025 года планируют увеличить на 10,3%, причем для предприятий электроэнергетики и организаций ЖКХ индексация будет еще выше ‒ на 21,3%. В 2026 и 2027 году планируется менее резкое повышение цен ‒ на 4,3% и 4% соответственно», ‒ говорится в сообщении.

Причиной роста цен является проводимая в настоящее время госпрограмма по социальной газификации и присоединению новых районов к единой системе газоснабжения.

«Отдельное повышение тарифов на 11% для организаций электроэнергетики и предприятий ЖКХ послужит более равномерному распределению налоговой нагрузки между промышленными потребителями газа. Предполагается, что в 2026-2027 годах рост цен на газ вернется к исторически принятым значениям, которые не превышают прогнозную годовую инфляцию», ‒ добавили в сообщении.

Значительным будет и рост цен на электроэнергию ‒ на 12,6% для населения и 11,6% для остальных категорий потребителей. В 2026 году прогнозируют увеличение тарифов на 5,2% для граждан и 6,3% для прочих, а в 2027 году ‒ на 4% и 4,1% соответственно.

Общий платеж граждан за коммунальные услуги с середины 2025 года поднимется на 11,9%. На 2026 год прогнозируется рост на 5,4%, а на 2027 год – 4,8%.


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Сегодня в 10:47, просмотров: 157, комментариев: 0
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