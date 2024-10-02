30 новых камер фото- и видеофиксации появятся на дорогах Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. По данным на 1 сентября 2024 года, количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Тюменской области снизилось на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил глава региона.

«Мы наблюдаем положительную тенденцию уменьшения количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Необходимо продолжать активную комплексную работу по обеспечению безопасности на автодорогах региона», – подчеркнул Александр Моор.

Как отметили в своих докладах участники совещания, дорожные организации совместно с Госавтоинспекцией принимают необходимые меры для выявления и ликвидации аварийно-опасных участков и мест концентрации ДТП на автодорогах федерального, регионального и местного значения, а также для поддержания дорог в нормативном состоянии.

Губернатор обратил внимание на важность профилактической деятельности для формирования ответственного отношения к правилам дорожного движения у водителей и пешеходов.

Ранее Главное управление строительства сообщало, что на дорогах Тюменской области в ближайшее время появится 30 новых камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения и 3 мобильных комплекса на аварийно-опасных участках дорог.