Тюменская область вкладывает 15 млрд рублей в борьбу с онкологией

В правительстве Тюменской области прошло рабочее совещание по реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Представители органов власти и учреждений здравоохранения из регионов УФО, эксперты федерального уровня обсудили меры по повышению эффективности борьбы с онкологией.

Выступая на совещании, губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что региональное правительство уделяет большое внимание совершенствованию онкологической службы и развитию системы здравоохранения в целом. В области применяются самые современные методы диагностики и лечения онкологии.

На реализацию проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» с 2019 по 2024 год из средств территориального фонда ОМС, федерального и регионального бюджетовнаправлено почти 15 миллиардов рублей. Приобретены 193 единицы оборудования для диагностики и лечения онкозаболеваний.

Высоко оценил труд тюменских врачей председатель Комитета по охране здоровья Государственной Думы РФ Бадма Башанкаев. Посетив медучреждения региона, он отметил: «Везде чувствуется, что здравоохранение является приоритетом работы исполнительной власти, а губернатор детально и глубоко погружен в вопросы развития медицины».

«Мы и в дальнейшем будем делать все, что в наших силах, чтобы люди с онкозаболеваниями получали своевременную, качественную и эффективную медицинскую помощь. Но самое важное – профилактика. Рак сегодня лечится на ранних стадиях, главное – вовремя его обнаружить. Поэтому не пренебрегайте диспансеризацией, дорогие друзья», – обратился к тюменцам глава региона.